OM : Frustré avec Tudor, Payet reçoit un énorme soutien dans le vestiaire

Désormais remplaçant à l’OM, Dimitri Payet a vécu un début de saison compliqué. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, le Réunionnais a vu son statut changer. Rien d’inquiétant pour Sead Kolasinac qui est persuadé que Payet sera l’un des hommes forts de l’OM sur la deuxième partie de saison.

Maître à jouer de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet a vu son statut changer radicalement cette saison. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, le capitaine marseillais doit s’adapter à un nouveau rôle de remplaçant, ce dont il n’a pas l’habitude, surtout depuis son retour à l'OM en janvier 2017. Malgré tout, Dimitri Payet est toujours aussi motivé comme il l’a confié dans les colonnes de La Provence.

«Il attend de moi que je sois plus décisif»

« C’est comme ça que ça paiera. Si le coach peut faire sans moi, c’est que j’ai des choses à travailler. A moi de faire en sorte de lui poser des problèmes dans sa composition d’équipe en étant bon à l’entraînement et en match. Je pense qu’il attend de moi que je sois plus décisif, plus tranchant quand il fait appel à moi, que ce soit sur 15-20 minutes ou quand je suis titulaire. J’essaie d’apporter comme je l’ai fait à Monaco, un match important et qui peut compter », reconnaît Dimitri Payet, lucide sur sa situation.

«Il vit pour ce club»