Mbappé, Ronaldo, Messi… Le monde du football rend hommage au Roi Pelé

Hugo Chirossel

Après Diego Maradona en 2020, Pelé nous a quitté ce jeudi soir. La légende brésilienne, atteint d’un cancer du côlon, était hospitalisée depuis fin novembre et est décédée à l’âge de 82 ans. Plusieurs acteurs du monde du football ont tenu à lui rendre hommage, notamment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pelé, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire, est décédé ce jeudi soir. La légende du football brésilien, âgé de 82 ans, était hospitalisé depuis la fin du mois de novembre pour un cancer du côlon. Une nouvelle qui fait réagir le monde du football. Sur Instagram , Lionel Messi s’est contenté d’un « Repose en paix Pelé ». Kylian Mbappé quant à lui a déclaré que « Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. RIP ROI 💔👑 … »

Après Mbappé, Cristiano Ronaldo rend un magnifique hommage à Pelé https://t.co/FNsBu8f35b pic.twitter.com/FEDbj6F3UZ — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

« Il a transformé le football en art »

Neymar a publié un long message sur Instagram pour rendre hommage à l’icône de son pays : « Avant Pelé, "10" était juste un numéro. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs et surtout.. : il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au Roi ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ETERNEL ! »

« Une référence d'hier, d'aujourd'hui, de toujours »