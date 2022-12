Après Mbappé, Cristiano Ronaldo rend un magnifique hommage à Pelé

Arthur Montagne

Le décès du Roi Pelé continue de bouleverser la planète football. Du haut de ses 82 ans, la légende brésilienne nous a quitté et les plus grandes stars du football n'ont pas perdu de temps pour lui rendre hommage. Après Kylian Mbappé, considéré comme son successeur, c'est au tour de Cristiano Ronaldo d'exprimer ses regrets après le décès du Roi de Pelé.

Admis à l'hôpital ces dernières semaines, Pelé est décédé ce jeudi soir à l'âge de 82 ans. Le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) nous a quitté et les hommages se multiplient pour celui qui était considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, sinon le meilleur. Son décès va donc laisser un grand vide et fait suite à ceux d'Alfredo Di Stefano et Eusebio en 2014, Johan Cruyff en 2016, Raymond Kopa en 2017, Diego Maradona en 2020.

Pour Mbappé son «héritage ne sera jamais oublié»

Considéré comme son héritier, Kylian Mbappé s'est ainsi empressé de rendre un magnifique hommage à Pelé. « Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. RIP ROI 💔👑 … », a écrit l'attaquant du PSG sur Twitter avant d'être imité quelques minutes plus tard par Cristiano Ronaldo.

Le bel hommage de Cristiano Ronaldo