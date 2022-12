Nouveau coup de tonnerre dans l’affaire Pogba

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a quelques mois, Mathias Pogba était placé en détention provisoire après les premiers résultats de l’enquête sur la tentative d’extorsion à mains armées dont aurait été victime Paul Pogba, son frère. Après une deuxième demande, Mathias Pogba va pouvoir sortir de prison. Il restera sous contrôle judiciaire et ne pourra pas entrer en contact avec sa mère et son frère.

Depuis août dernier, Paul Pogba est au cœur d’un conflit très complexe avec son frère Mathias. Ce dernier aurait été impliqué dans les menaces à mains armées dont a été victime le champion du monde 2018. Placé en détention provisoire le 17 septembre dernier, Mathias Pogba avait vu sa première demande de mise en liberté refusée.

Mathias Pogba est sorti de prison

Mais la donne a changé. Mathias Pogba a refait une demande et celle-ci a été acceptée. Il a toutefois été placé sous contrôle judiciaire, il a l’interdiction de quitter le territoire et d’entrer en contact avec sa mère et son frère.

Il est soupçonné de tentative d’extorsion

Même s’il semble aller mieux sur le plan personnel, Paul Pogba est forcément chahuté par cette histoire. Pour rappel, le milieu de la Juventus aurait subi des pressions de la part de son frère Mathias et quatre amis d’enfance dans le but de lui soutirer une grosse somme d’argent. Ce feuilleton semble encore loin de la fin…