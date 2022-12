EXCLU - Courbis : «Le grand papa Noël Le Graët réalise qu’il a donné la possibilité à Deschamps de décider de son sort ?»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis a répondu aux questions du 10 Sport pour revenir sur la Coupe du Monde, le sacre de Messi et l’avenir de l’équipe de France. Une interview sans langue de bois avec un avis bien tranché sur la question du sélectionneur des Bleus…

Après son titre de champion du monde, est-ce que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps ?

Après Pelé ? Oui. Le numéro un, c’est Pelé. Par rapport à Maradona, Platini, Cruyff ou Zidane, pour moi, c’est Messi. Le petit plus qui fait la différence, c’est sa longévité, sa régularité, sa vie tranquille de quelqu’un de très sérieux, aucun problème extra-sportif. Un exemple pour tous ses coéquipiers avec son comportement de sympathique petit bonhomme et grand joueur.



Beaucoup parlent de la finale France – Argentine comme étant la plus belle de l’histoire de la Coupe du monde. Vous partagez ?

Évidemment, au niveau des émotions, c’est difficile de faire mieux. Mais quand on analyse le match, je me suis amusé le lendemain du match pour pouvoir commenter en détail sur RMC et BFM TV et j’ai un conseil : regarder seulement les 20 dernières minutes. Parce qu’avant c’est une honte. Je n’ai jamais vu une équipe aussi mauvaise que notre équipe de France et une équipe aussi mauvaise dans une finale de Coupe du monde. S’il y a un joueur à ressortir de cette mauvaise période ? Antoine Griezmann. Ce qu’il fait sur le terrain pendant 70 minutes, c’est incompréhensible, inexplicable et catastrophique.

« C’est Noël Le Graët qui doit prendre la décision, pas Deschamps »

Quel regard portez-vous sur la probable prolongation de Didier Deschamps en équipe de France ?

Pourquoi pas, à condition que ce ne soit pas lui qui décide. Je ne sais pas si on se rend compte mais on a atteint le ridicule et on l’a dépassé. La carrière de Didier Deschamps est unique à tous points, mais ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas réfléchir. En ce qui concerne notre cher président, est-ce que le grand Papa Noël réalise qu’il a donné la possibilité à Deschamps de décider ? Décider de quoi ? De son salaire ? De la durée de son contrat ? Cette analyse doit être faite par le président. J’ai du mal à suivre. Par moments, c’est difficile de prendre certaines décisions et notamment celle de partir ou d’arrêter. La carrière de Didier Deschamps, je la trouve extraordinaire. Pour ce qui est de la décision de poursuivre ou pas, je pense qu’il faut réfléchir. Mais c’est le président qui doit prendre la décision, pas Deschamps. La question que je me pose, c’est par rapport à la jeune génération qui va pousser l’ancienne hors de l’équipe de France. Lloris, Varane, Pogba, Kanté, Griezmann, Giroud… est-ce que c’est à lui de virer ces joueurs-là une fois qu’ils seront moins utiles ? La réponse je ne l’ai pas, mais je pose la question. Le changement des futurs ex-cadres ne va pas être simple, Papa Noël doit y penser. Aujourd’hui, on peut souligner les bonnes choses et les regrets à propos du mandat de Deschamps. En 2014, on s’est contenté de dire quand on a perdu contre l’Allemagne : ‘On a perdu contre le vainqueur’. C’est bon, à chaque fois qu’on a perdu contre le vainqueur, c’est comme si on avait gagné. Je ne vois pas en quoi dire c’est rassurant.



Avec ce parcours, le sélectionneur risque de recevoir des propositions de grands clubs ?

Bien sûr, mais il n’acceptera pas. Quand on a goûté la différence qu’il y a entre s’embêter au quotidien avec une trentaine de joueurs dont 7 ou 8 minimum qu’on n’a pas choisi et avoir le sélectionneur avec une dizaine de matches seulement au lieu de 60 par an, on n’a plus envie de retrouver ce métier d’entraîneur qui est un métier de fou passionné. Je prends le pari que Didier Deschamps ne reviendra plus en tant qu’entraîneur après avoir été sélectionneur.

« Le retour de Benzema en équipe de France a été raté »