Mercato - OM : Avec cette star, Longoria se prépare à un feuilleton

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recrue star de l’OM lors du dernier mercato estival, Alexis Sanchez est déjà indispensable à la tête de l’attaque olympienne. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international chilien dispose d’une option pour rester un an de plus. Une potentielle qualification en Ligue des Champions pourrait résoudre ce problème.

L’été dernier, l’OM a réalisé un gros mercato. Comme l’année précédente, Pablo Longoria a recruté plus de dix joueurs, dont un certain Alexis Sanchez. Libre depuis sa résiliation de contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien s’est engagé avec l’OM pour une saison avec une autre en option. Avec le départ d’Arkadiusz Milik, Sanchez a rapidement été utilisé comme attaquant de pointe, un poste qu’il n’apprécie pas forcément mais dans lequel il rend service. L’ancien joueur d’Arsenal a déjà inscrit cinq buts en Ligue 1, en plus des deux en Ligue des Champions.

Une deuxième année en option

Une première partie de saison satisfaisante qui devrait conforter l’OM dans son choix. La question se pose donc déjà pour son avenir. « La condition pour activer la deuxième année de Sanchez, c’est que les deux parties soient contentes. Alexis est venu ici pour être compétitif, pour gagner. C’est l’objectifs de tout le monde. Je considère que la chose la plus importante, c’est qu’on ait Alexis », expliquait Pablo Longoria l’été dernier lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez.

La Ligue des Champions comme facteur X ?

Vu l’importance prise par Alexis Sanchez dans le onze de départ d’Igor Tudor, l’OM devrait insister pour le garder. Cependant, une qualification en Ligue des Champions devrait être obligatoire ou presque dans ce dossier. 4ème de Ligue 1, l’OM a plus d’une moitié de saison pour retrouver sa place sur le podium. Et Alexis Sanchez sera l’un des atouts d’Igor Tudor pour que l’OM atteigne tous ses objectifs.