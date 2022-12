Mercato - OM : Tudor obligé de redonner une chance à Gerson ?

Axel Cornic

Joueur important sous Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson a vu sa situation changer du tout au tout à l’Olympique de Marseille. Avec Igor Tudor ça ne passe pas du tout et le Brésilien a rapidement réclamé un départ, mais selon nos informations les négociations avec Flamengo sont tombées à l’eau et il pourrait bien être obligé de rester.

Si certains ont émis des doutes concernant son transfert à 30M€, Gerson a montré pouvoir être un joueur important pour l’OM et surtout s’inscrire dans un projet d’avenir, avec ses 25 ans. Mais tout a basculé lors de la dernière intersaison...

Tudor et Gerson, une histoire qui a très mal commencé

Avec Igor Tudor, ça ne semble jamais avoir collé. Dès son arrivée à l’OM, le successeur de Jorge Sampaoli se serait accroché avec Gerson et les craintes se sont finalement confirmé au fil de la saison. Le milieu brésilien n’a en effet que très peu joué et quand il l’a fait, il a affiché un visage très loin de celui qui avait séduit les supporters de l’OM au printemps 2022.

Oubliez Flamengo, Gerson reste pour le moment

Seulement 2 buts en 13 rencontres toutes compétitions depuis le début de la saison, pour 541 minutes de jeu. Peu, trop peu pour Gerson et son entourage, qui n’a pas tardé à sortir du silence. Le père du joueur a multiplié les sorties cinglantes au cours de l’automne et peu à peu un départ a semblé devenir inévitable. Mais pour aller où ? Car comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com un retour à Flamengo est à écarter pour le moment.

