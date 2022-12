Mercato - OM : Tudor a pris une décision radicale pour Gerson

Amadou Diawara

A la peine à l'OM, Gerson ne devrait plus y faire long feu, comme l'a annoncé Igor Tudor dernièrement en conférence de presse. D'ailleurs, le coach marseillais fait déjà comme si le milieu de terrain brésilien n'était plus là. En effet, Igor Tudor n'a pas convoqué Gerson pour le duel face à Toulouse de ce dimanche soir.

Depuis de longues semaines, la tension monte de plus en plus entre Gerson et l'OM. Alors que le Brésilien et Igor Tudor n'arrivent pas du tout à s'entendre, un départ du joueur semble inévitable.

👥 #OMTFCLe groupe d’Igor Tudor pour la reprise ❄️💪 pic.twitter.com/0vkCqWSvWU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 29, 2022

«Vous connaissez la situation... oui, il est sur le départ»

Sachant que Gerson est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Igor Tudor a confirmé la tendance en conférence de presse. « Vous connaissez la situation. Oui, il est sur le départ » , a lâché le coach de l'OM dernièrement.

Gerson absent du groupe de l'OM pour la réception de Toulouse

D'ailleurs, Igor Tudor se comporte déjà comme si Gerson ne défendait plus les couleurs de l'OM. En effet, le coach marseillais a décidé de ne pas intégrer l'international brésilien à son groupe pour la confrontation face à Toulouse de ce dimanche soir. Reste à savoir quel club s'offrira les services de Gerson cet hiver (25 ans).