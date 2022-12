Mercato - OM : Le transfert de Gerson s'accélère !

Arthur Montagne

Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, Gerson est pourtant toujours à l'OM. Il faut dire que l'écart entre l'offre de Flamengo et les demandes du club marseillais est très important. Néanmoins, les positions des deux clubs commenceraient à se rapprocher et le transfert de Gerson pourrait donc s'accélérer.

Depuis plusieurs semaines, le cas Gerson ne cesse de faire parler du côté de l'OM. Et pour cause, très peu utilisé depuis le début de saison, le milieu de terrain souhaite partir et s'était même rendu au Brésil pendant la trêve dans l'espoir que Flamengo trouve un accord avec le club phocéen pour son transfert. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club carioca a proposé 12M€ à l'OM qui en espère 20M€.

Tudor annonce que Gerson est sur le départ

Néanmoins, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Igor Tudor a relancé ce dossier. « Vous connaissez la situation. Oui, il est sur le départ », a lancé l'entraîneur de l'OM au lendemain de l'annonce de Marcos Braz qui confirmait que les négociations étaient difficiles : « Nous avons une situation très difficile autour de Gerson. Il y a le désir du joueur, du manager et de Flamengo. Mais il faut trouver un moyen de fermer cette négociation . »

Sobre a negociação entre Flamengo, Gerson e Olympique de Marselha:A distância dos valores pedido pelos franceses e quanto o Fla deseja pagar diminuiu bastante. Ainda tem uma diferença, mas bem menor. Negociação segue para que o volante retorne ao Rubro-Negro. — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 28, 2022

L'OM et Flamengo se rapprochent d'un accord

Mais selon les informations Venê Casagrande, la situation a évolué. Le journaliste brésilien assure en effet que l'écart entre l'OM et Flamengo a largement diminué. Les négociations se poursuivent et pourraient donc aboutir à un accord.