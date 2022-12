Mercato - OM : Longoria peut trembler, le départ de Sanchez est annoncé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recrue star de l’OM sur le dernier mercato estival, Alexis Sanchez a réussi ses débuts. Cependant, l’élimination en Ligue des Champions a laissé des traces, à tel point que l’international chilien envisagerait de quitter Marseille. Vu l’état des finances, le club olympien pourrait être tenté de le laisser partir.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Alexis Sanchez n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable dans le onze d’Igor Tudor. Même s’il est utilisé à un poste qu’il n’apprécie guère, l’international chilien est décisif et apporte toute son expérience. Cependant, la question de son avenir à l’OM va se poser rapidement, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Même s’il a une option pour prolonger d’un an, Alexis Sanchez ne serait pas certain de continuer avec Marseille.

Sanchez déjà sur le départ ?

D’après les informations RedGol , média chilien, Alexis Sanchez aurait été frustré par les résultats de l’OM en Ligue des Champions et pourrait quitter le club. « Je vois qu'Alexis est venu jouer une chose et à la fin il devra en jouer une autre. Et c'est bien dommage, car au final l'objectif de l'Olympique de Marseille était de jouer au moins les huitièmes de finale de la Ligue des champions et ça s'est soldé par un échec retentissant. Maintenant, si Marseille accède à la prochaine Ligue des champions, il me semble que c'est une équipe compétitive, mais au niveau du projet, je ne sais pas si la figure d'Alexis Sánchez tiendra le coup. Il doit être dans les compétitions européennes. Sinon, ce n'est pas justifié. Je pense que sur le prochain mercato estival, il voudra partir », estime le journaliste Enzo Oliveira.

