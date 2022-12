Mercato - OM : Longoria a déjà identifié le remplaçant de Gerson

Thibault Morlain

Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi ne devrait pas s’éterniser du côté d’Angers. Alors que le milieu offensif anime déjà le mercato hivernal, son nom résonne notamment vivement à l’OM. Sous le charme d’Ounahi, Pablo Longoria serait très intéressé. Au point que l’Angevin pourrait notamment faire oublier Gerson.

Plus que quelques heures avant l’ouverture du mercato hivernal. Et du côté de l’OM, on l’a confirmé, la priorité sera de se renforcer offensivement en janvier. Igor Tudor a besoin de sang neuf dans ce secteur, alors que Gerson est notamment toujours plus proche d’un départ. Et voilà que son remplaçant serait déjà identifié à l’OM.

L’OM à fond sur Ounahi

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’OM a pris des renseignements sur Azzedine Ounahi, excellent avec le Maroc à la Coupe du monde et aujourd’hui à Angers. Un intérêt toujours d’actualité. Selon les informations de Prime Vidéo , l’intérêt de Pablo Longoria est même « extrêmement prononcé » pour Ounahi.

Le remplaçant de Gerson ?

Le média français poursuit alors que le Marocain pourrait notamment débarquer à l’OM afin de remplacer Gerson. Si le Brésilien venait à partir, le club phocéen récupérer un chèque. Cette somme d’argent pourrait ensuite être investie pour le transfert d’Azzedine Ounahi. A suivre…