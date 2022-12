Transferts - OM : Payet passe une commande à Longoria pour le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Régulièrement cantonné au banc de touche en première partie de saison, Dimitri Payet retrouvait une place de titulaire jeudi soir pour la reprise de la Ligue 1. Buteur, le capitaine de l’OM a largement contribué au succès olympien (6-1). Après la rencontre, le Réunionnais a également réclamé des recrues pour le mercato hivernal.

« On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer ». Pour la conférence de presse précédant le match contre Toulouse, Igor Tudor a insisté sur le fait que l’OM avait besoin de renforts cet hiver. Avec la grave blessure d’Amine Harit et Gerson qui devrait partir, le technicien croate attend des recrues. Déjà suivi l’été dernier, Ruslan Malinovskyi s’éloignerait de l’OM selon la presse italienne. D’après nos informations, Pablo Longoria s’intéresse à Azzedine Ounahi mais l’opération s’annonce difficile financièrement.

Payet est en jambes

Mais même sans renforts, l’OM a brillé jeudi soir pour la reprise de la Ligue 1. Les Marseillais ont écrasé Toulouse (6-1) avec un Dimitri Payet très affûté, lui qui n’a eu que très peu de temps de jeu sur la première partie de saison. Après la rencontre, le capitaine de l’OM a d’ailleurs envoyé un message à Pablo Longoria pour le mercato hivernal.

Transferts - OM : Enorme ouverture pour ce dossier bouillant du mercato ? https://t.co/Lttz0Us8fW pic.twitter.com/fI10gMdS9y — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

« Il faudra à mon avis renforcer ce secteur-là »