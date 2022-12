Transferts - OM : Le mercato va commencer pour Longoria, Tudor réclame des renforts

Axel Cornic

Si l’Olympique de Marseille ne va pas disputer de compétition européenne lors de la deuxième partie de saison, Igor Tudor souhaite se renforcer pour pouvoir s’installer durablement sur le podium de Ligue 1. Il ne fait d’ailleurs pas oublier que Luis Suarez est parti, qu’Isaak Touré devrait être prêté à l’AJ Auxerre et qu’Amine Harit a dû déclarer forfait pour le reste de la saison à cause d’une grave blessure au genou.

Ancien recruter et directeur sportif, Pablo Longoria est un spécialiste du mercato et plus que n’importe quel président il s’implique énormément dans les transferts. Il devrait être encore très actif au cours du mercato de janvier, puisque l’OM a besoin de se renforcer à plusieurs positions.

Il va falloir remplacer Harit, Suarez et Touré

Déjà après le dernier mercato, quelques points noirs avaient été décelés. Les manques se sont accentués dans certains secteurs, puisque Luis Suarez a quitté l’OM seulement quelques mois après son arrivée, tandis qu’Amine Harit s’est blessé au genou avant la Coupe du monde et est out pour le reste de la saison. Un nouveau départ devrait avoir lieu, puisque plusieurs médias parlent d’un prêt imminent d’Isaak Touré à l’AJ Auxerre.

Des renforts en attaque... et en défense ?