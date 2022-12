Mercato : Il va quitter l’OM, Longoria a un plan

Axel Cornic

Le mercato hivernal n’a pas encore commencé, mais Pablo Longoria a déjà bouclé un départ avec Luis Suarez et semble être sur le point de régler un second dossier. Arrivé cet été, Isaak Touré n’a pas trouvé beaucoup de place à l’Olympique de Marseille et devrait être prêté à l’AJ Auxerre pour le restant de la saison... avant de revenir.

Annoncé comme l’un des meilleurs talents de Ligue 2, Isaak Touré a franchi un palier lors du dernier mercato en rejoignant l’OM. Mais la marche semble trop haute pour le moment, puisque le défenseur de 19 ans devrait partir lors du mercato hivernal afin de rejoindre l’AJ Auxerre en prêt.

Isaak Touré va s’aguerrir à Auxerre

Alors que des discussions étaient évoquées ces derniers jours, RMC Sport annonce qu’un accord aurait d’ores et déjà été trouvé pour Isaak Touré, qui devrait poser ses valises à Auxerre en fin de semaine. A noter qu’il n’y aurait aucune option d’achat dans le prêt du défenseur.

L’OM veut le voir revenir