Transferts - OM : Longoria s’est renseigné, son mercato s’annonce chaud

Thomas Bourseau

Du haut de ses 22 ans et après une belle Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi pourrait rapidement quitter le SCO d’Angers qui privilégierait cependant le fait de le conserver en prêt jusqu’à la fin de la saison après un transfert cet hiver. L’OM s’est renseigné sur sa situation, mais le football italien semble appeler Ounahi.

Azzedine Ounahi (22 ans) a été l’une des belles surprises du Mondial au Qatar. Avec les Lions de l’Atlas , le milieu de terrain d’Angers a brillé dans l’entrejeu de la sélection marocaine avec Sofyan Amrabat jusqu’en demi-finale perdue face à l’Équipe de France (2-0). Au point où plusieurs clubs semblent s’être penchés sur sa situation à Angers (son contrat courant jusqu’à l’été 2026), à commencer par Pablo Longoria et l’OM. Pour autant, et bien que le10sport.com vous ait affirmé un intérêt de l’OM, le prix de l’opération est trop important pour le club phocéen lorsque le FC Barcelone prépare son offre, toujours selon le10sport.com.

Mercato - OM : Le transfert de Gerson s'accélère ! https://t.co/gc03mjmzCR pic.twitter.com/P52GM4EXik — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Angers a déjà reçu de nombreux appels téléphoniques pour Ounahi»

En outre, Azzedine Ounahi aurait la cote en Italie et ferait même du Napoli sa destination prioritaire comme Foot Mercato le révélait dernièrement. Et ce n’est pas Jonathan Johnson qui affirmera le contraire. Pour Sky Sports , le journaliste de CBS Sports a en effet évoqué une belle cote d’Ounahi en Serie A alors que le SCO d’Angers préférerait le conserver en prêt jusqu’à la fin de la saison. « Angers a déjà reçu de nombreux appels téléphoniques pour Ounahi. Angers a déjà reçu des offres pour lui. Ils ne sont pas dans une bonne position en termes de classement en Ligue 1. Angers se méfie de la possibilité d'encaisser avec une vente, il y a une préférence pour essayer de le garder sous forme de prêt, peut-être pour le reste de la saison, ce qui pourrait potentiellement être un deal-breaker puisqu'il y a eu un intérêt de toute l'Europe et notamment de l'Italie dernièrement ».

Angers pourrait temporiser pour Ounahi