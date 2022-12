Mercato - PSG : En clash avec Messi, Mbappé fixe un énorme ultimatum au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, rien ne va plus entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le premier reprocherait au second le manque de soutien durant les célébrations de l'Argentine, notamment après les provocations d'Emiliano Martinez. L'international français ne souhaiterait plus évoluer à ses côtés au PSG et serait prêt à réclamer son départ s'il prolonge son contrat.

Portier de l'Argentine, Emiliano Martinez est devenu persona non grata en France. Le portier d'Aston Villa s'est attiré les foudres de nombreux acteurs du football tricolore suite à son chambrage incessant sur Kylian Mbappé, auteur pourtant d'un triple en finale du Mondial. Mais ce qui a également interpellé les fans du PSG, c'est le manque de soutien et de réaction de la part de Lionel Messi, coéquipier de Mbappé au PSG. Présent en conférence de presse mardi, Christophe Galtier a noté qu'il ne devrait y avoir aucun problème entre les deux stars parisiennes.

Galtier rassurant sur la relation Mbappe-Messi

« Je ne commente pas la manière dont on célèbre, ça appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin. Le plus important est ce que j'ai vu lors de la finale. Kylian et Leo se sont pris la main. Il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match et avant la remise des trophées. Il a félicité Leo et l'entraîneur argentin. Je reste attaché à cela, la relation entre Kylian et Leo (...) Kylian a eu une très bonne attitude en ayant perdu. Il a été très déçu, mais il a su aller féliciter Léo avec beaucoup de classe. C'est très bien pour le club » avait rassuré l'entraîneur du PSG.

La presse espagnole annonce un clash entre les deux stars

Mais selon les informations d' El Debate , le contact serait rompu entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. L'international français n'aurait pas apprécié l'attitude de l'international argentin et ne souhaiterait plus évoluer à ses côtés la saison prochaine. Problème, Messi est proche d'une prolongation au PSG comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité.

Mbappé pose un ultimatum à ses dirigeants