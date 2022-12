Mercato - PSG : Une offre de 130M€ est dégainée pour cette star du Mondial

Amadou Diawara

Etincelant lors de la Coupe du Monde au Qatar, Enzo Fernandez affolerait l'Europe. Alors que le PSG serait sur les traces de l'international argentin, Manchester United et Liverpool auraient lâché environ 120M€ à Benfica pour rafler la mise. Dans la foulée, Chelsea aurait fait monter les enchères en proposant une somme proche de 130M€ pour le transfert d'Enzo Fernandez.

Lors de la Coupe du Monde, Enzo Fernandez en a surpris plus d'un. En effet, le milieu de terrain de Benfica a enchainé les performances XXL au Qatar, étant l'un des grands artisans du sacre de l'Argentine avec Lionel Messi. Et cela n'a pas échappé aux plus grosses écuries européennes.

Chelsea a dégainé une offre de 130M€ pour Enzo Fernandez

En effet, le PSG et les plus grands colosses du continent en pinceraient pour Enzo Fernandez, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Benfica. Et ils seraient prêts à casser leur tirelire pour boucler le transfert de l'international argentin, surtout les cadors de Premier League.

Manchester United et Liverpool proposent 120M€