Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur le transfert d'Ounahi

Amadou Diawara

Etincelant avec le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, Azzedine Ounahi affolerait l'Europe. En effet, plusieurs clubs seraient tombés sous le charme du milieu de terrain du SCO d'Angers lors de la compétition. Alors que l'OM - entre autres - est sur les traces d'Azzedine Ounahi, Saïd Chabane a fait un point complet sur son avenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria en pince pour Azzedine Ounahi - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 - depuis de longues semaines. D'ailleurs, le président de l'OM est allé à la pêche aux renseignements pour boucler le transfert du milieu de terrain du SCO d'Angers lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, depuis la Coupe du Monde au Qatar - où Azzedine Ounahi (22 ans) a fait forte impression avec le Maroc - le club phocéen est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

«L'idéal, c'est de le vendre, mais de le garder en prêt»

Interrogé au micro de Prime Video ce mercredi après-midi, Saïd Chabane a confirmé qu'Azzedine Ounahi était au coeur d'une bataille royale pour un transfert. « Est-ce qu'on a une chance de le revoir avec le maillot d'Angers ? Tout est possible, mais il a de telles sollicitations que lui et nous auront du mal à dire "non", et à retenir le joueur qui aura certainement envie de partir. Maintenant, l'idéal pour nous et pour lui, c'est de le vendre, mais de le garder en prêt. En France ? On a deux clubs français de sûrs aujourd'hui. Lesquels ? J'ai perdu la mémoire (rires). Quand je vois la liste des clubs qui nous ont sollicité et l'évolution des discussions, je me dis que tout est possible pour lui. Le père Noël est passé avant l'heure, surtout pour lui. Ce sera une perte pour nous, parce que la qualité est là et il a une marge de progression qui est exceptionnelle » , a précisé le président du SCO d'Angers, avant d'en rajouter une couche.

«On a deux clubs français de sûrs aujourd'hui»