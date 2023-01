Mercato - OM : Tudor peut provoquer le transfert d’un chouchou de Sampaoli

Hugo Chirossel

Prêté par Arsenal la saison passée, Mattéo Guendouzi s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le système de Jorge Sampaoli. Les deux hommes étaient proches et le départ de l’Argentin a affecté l’international français. D’autant plus que sa relation avec Igor Tudor ne serait pas au beau fixe, à tel point qu’il pourrait claquer la porte dès le mercato hivernal.

Un an et demi seulement après son arrivée, Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille l’été dernier. En désaccord avec les ambitions de Pablo Longoria sur le mercato, l’entraîneur argentin a préféré s’en aller. Un départ qui a été mal vécu par certains joueurs, notamment Mattéo Guendouzi. Après avoir été prêté par Arsenal la saison passée, l’OM a levé l’option d’achat du milieu de terrain âgé de 23 ans en fin de saison dernière. L’international français (7 sélections) était un des joueurs favoris de Jorge Sampaoli lorsqu’il officiait à Marseille.

Une relation fusionnelle avec Sampaoli

Les deux hommes étaient proches, pour preuve, l’entraîneur argentin lui aurait confié « le monde est à toi », avant de quitter le club, comme le rapportait La Provence . Mattéo Guendouzi lui avait adressé un beau message sur Twitter après l’annonce de son départ : « Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué. Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir (...) Tout simplement MERCI coach. Nos routes personnelles se croiseront dans les intersections de l'amitié. Bonne route sur le chemin du succès… »

« Ça ne va pas fort entre lui et Tudor »