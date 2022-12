Transferts - OM : Après Gerson, Tudor va faire une énorme victime sur le mercato

Thibault Morlain

Ayant remplacé Jorge Sampaoli comme entraîneur de l’OM, Igor Tudor n’a pas hésité à faire des choix forts pour son équipe. Gerson peut en témoigner, il s’est ainsi retrouvé sur le banc de touche et cela pourrait l’amener à faire ses valises cet hiver. Mais voilà qu’un autre départ d’envergure pourrait être provoqué par Tudor.

Plus que quelques semaines avant l’ouverture du mercato hivernal. Et à l’OM, ça s’annonce mouvementé, que ce soit dans le sens des arrivées, que des départs. Les regards se tournent notamment vers Gerson, qui souhaite retourner à Flamengo. Mais voilà que le Brésilien pourrait ne pas être le seul à quitter l’OM en janvier.

« Ça ne va pas fort entre lui et Tudor »

Alors que Gerson pourrait quitter l’OM en raison d’Igor Tudor, Matteo Guendouzi pourrait bien en faire de même. C’est en tout cas l’hypothèse émise par Michel Aliaga, journaliste pour France 3 Marseille . Pour Le Phocéen , il a en effet assuré : « Un départ surprise cet hiver ? Vu les relations qu’il y a avec Tudor, Mattéo Guendouzi... Ça ne va pas fort entre lui et Tudor ».

Ça chauffe entre Tudor et Guendouzi

Pour rappel, cela avait déjà chauffé entre Matteo Guendouzi et Igor Tudor avant le début de la saison. Cela aurait d’ailleurs amené le joueur de l’OM à avoir une discussion avec Pablo Longoria. Le président phocéen aurait alors été très clair avec Guendouzi, lui lâchant qu’il devait partir s’il n’était pas content.