Mercato - PSG : Pour ce crack, Campos a été totalement dépassé

Hugo Chirossel

Alors qu’il était sur les tablettes des plus grands clubs européens, Endrick a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid. Le PSG, Chelsea et le FC Barcelone étaient notamment intéressés, ce qui a poussé les Merengues à accélérer les choses dans ce dossier, en profitant de la Coupe du monde pour y parvenir.

Le Real Madrid tient déjà le successeur de Karim Benzema. Alors qu’il évolue encore avec Palmeiras, au Brésil, Endrick rejoindra la Casa Blanca en 2024, lorsqu’il aura atteint la majorité. Car celui que l’on surnomme le « nouveau Neymar » est âgé de seulement 16 ans. Alors que le PSG, Chelsea et le FC Barcelone étaient également sur le coup, les Madrilènes ont pu compter sur Juni Calafat, qui l’a supervisé pendant deux ans, avant que tout s’accélère pendant la Coupe du monde.

Mercato - PSG : Un accord secret conclu par Mbappé pour son transfert ? https://t.co/cCXgCdZUJ4 pic.twitter.com/NQRZ4gBvk0 — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Le Real Madrid a profité de la Coupe du monde

Comme l’expliquait Sport , face à la concurrence présente dans ce dossier, le Real Madrid a profité du Mondial 2022 pour accélérer les choses. Une volonté partagée par Palmeiras, qui souhaitait entériner un accord le plus vite possible. Endrick n’était sous contrat que jusqu’en juin 2025 et le club brésilien craignait de perdre son pouvoir dans les négociations. Pendant que les dirigeants du PSG étaient occupés au Qatar par la Coupe du monde, les Merengues ont sécurisé le recrutement de la nouvelle pépite du football brésilien. Mais les Madrilènes avaient également un avantage sur ses concurrents : la volonté du joueur. Car comme l’indiquait Marca , le PSG aurait formulé une offre groupée de 80M€ pour recruter Endrick, ainsi que son coéquipier Estevao, avant de se rendre compte que le Real Madrid avait déjà trop d’avance.

« C’est pourquoi j’ai choisi le Real Madrid »