Mercato - Real Madrid : L’avenir de Benzema relancé par la Coupe du monde ?

Forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure au quadriceps, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale. L’attaquant du Real Madrid enchaîne les blessures, ce qui pourrait dans le même temps avoir un impact sur son avenir en club, lui qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Par un message très court, Karim Benzema a mis un terme à son aventure en équipe de France sur ses réseaux sociaux. Une fin de parcours qui ressemble grandement à sa carrière sous le maillot bleu, faite de quelques hauts et de beaucoup de bas. Forfait pour la Coupe du monde au Qatar en raison d’une blessure au quadriceps, Karim Benzema pourrait également être embêté en club.

Benzema toujours gêné physiquement

Depuis le début de saison, l’attaquant du Real Madrid enchaîne les pépins physiques. Sacré Ballon d’Or en octobre dernier, Karim Benzema ne s’est jamais vraiment débarrassé de ses blessures cette saison. De retour avec le Real Madrid après son départ du Qatar, Benzema a tout de même repris l’entraînement collectif, il a également joué un match amical. Mais si son état ne s’améliore pas, Karim Benzema pourrait voir son avenir être impacté.

Son avenir en danger ?

En effet, légende du club ou pas, le Real Madrid n’a jamais fait de sentiment. Si Karim Benzema n’est plus apte à être capitaine et titulaire à la pointe de l’attaque, le club madrilène ne se privera pas pour s’en séparer. A 35 ans, Benzema sait qu’il est plus proche de la fin de carrière que du début et il va falloir qu’il se remette rapidement sur pied pour continuer son aventure avec le Real Madrid. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ex-international français devrait prolonger son bail avec le club de la capitale espagnole. A condition que son physique suive…