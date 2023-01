Mercato - PSG : Une sensation de la Coupe du monde va snober Campos

Pierrick Levallet

Étincelant avec l’Angleterre à la Coupe du monde, Jude Bellingham s’était déjà fait connaître sur le marché des transferts. Mais depuis le Mondial, le joueur de 19 ans fait l’objet de nombreuses convoitises. Le PSG aimerait le recruter. Cependant, Jude Bellingham pourrait opter pour une autre option pour son avenir, lui qui est également dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool.

Comme à chaque édition, la Coupe du monde sert de vitrine à certains joueurs. Cela a notamment été le cas pour Jude Bellingham, étincelant avec l’Angleterre. Déjà impressionnant avec le Borussia Dortmund avant le Mondial, le joueur de 19 ans a confirmé tout son potentiel. Naturellement, plusieurs clubs se sont mis à s’intéresser à Jude Bellingham, comme le PSG. Cependant, Luis Campos pourrait bien se faire devancer sur ce dossier.

Liverpool pousse pour Bellingham

En effet, Jude Bellingham intéresserait également Liverpool. L’Anglais serait même la priorité des Reds pour l’été 2023. Après avoir déjà pris le PSG de court pour Cody Gakpo, Jürgen Klopp entendrait bien récidiver avec Jude Bellingham. Cependant, le milieu de terrain du Borussia Dortmund aurait une autre idée en tête pour son avenir.

Bellingham veut le Real Madrid