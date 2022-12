Mercato - PSG : Le Real Madrid fonce pour ce transfert à 135M€

Pierrick Levallet

En grande forme depuis le début de saison, Jude Bellingham est convoité par les plus grands clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Le club madrilène accélérerait d'ailleurs les choses dans ce dossier. En effet, les Merengue auraient déjà préparé le futur contrat du joueur de 19 ans et lui aurait défini un rôle bien précis dans l'effectif.

Dans le viseur du PSG, Jude Bellingham ne manque pas de prétendants pour son avenir. Le joueur de 19 ans serait également convoité en Premier League et au Real Madrid. D’ailleurs, le club madrilène aurait fait de l’Anglais sa priorité pour son mercato. Les Merengue ne lésineraient pas sur les moyens pour l’attirer puisqu’ils prépareraient une opération à 135M€ pour le recruter. Et en coulisses, la direction madrilène planifierait tous les détails de son arrivée.

Le Real Madrid a déjà préparé le contrat de Bellingham

Selon les informations d’ El Debate , le Real Madrid envisagerait un contrat de six ans, avec une année supplémentaire en option, pour Jude Bellingham. Le club madrilène prévoirait également un salaire annuel de 11M€ pour le joueur de 19 ans. Par ailleurs, la direction sportive du Real Madrid aurait tout prévu pour l’arrivée de Jude Bellingham.

Bellingham recruté pour succéder à Modric et Kroos ?

En effet, le crack du Borussia Dortmund devrait être associé à Federico Valverde pour assurer la succession de Luka Modric et de Toni Kroos. Aurélien Tchouaméni remplace déjà Casemiro, parti cet été. De ce fait, Jude Bellingham viendrait compléter le nouveau trio du Real Madrid au milieu de terrain.