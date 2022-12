Mercato : PSG, Real Madrid… Un choix est fait pour ce transfert à 120M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteurs d’une Coupe du monde convaincante avec leur sélection respective, Jude Bellingham et Enzo Fernandez font d’ores et déjà partie des joueurs les plus convoités sur le mercato. Le PSG et le Real Madrid lorgnent notamment les deux pépites, mais la concurrence est colossale. De son côté, Florentino Pérez aurait identifié sa priorité.

Au Qatar, plusieurs joueurs ont brillé, leur permettant d’apparaître comme des cibles de choix sur le mercato. Après son excellent début de saison, Jude Bellingham a confirmé les attentes placées en lui avec l’Angleterre, tandis qu’Enzo Fernandez a de son côté été élu meilleur jeune joueur de la compétition après le sacre de l’Albiceleste. Deux joueurs surveillés par le PSG, mais également le Real Madrid.

Un nouveau crack à venir dans l’entrejeu

Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, le Real Madrid souhaite miser sur un nouveau joueur pour renforcer et rajeunir l’entrejeu, mais Florentino Pérez devra faire un choix entre Jude Bellingham et Enzo Fernandez, estimés par leur club respectif à plus de 100M€. D’après Goal Espagne , le Real Madrid aurait déjà sa préférence.

Le Real Madrid ne voit que par Jude Bellingham