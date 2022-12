Mercato - PSG : Un démenti à 100M€ tombe pour un transfert de Campos

Thomas Bourseau

De par ses prestations au Qatar, Enzo Fernandez aurait tapé dans l’oeil du PSG et de Luis Campos, du Real Madrid et de Liverpool notamment. Cependant, le champion du monde argentin n’aurait pas été l’objet d’une offre de 100M€ des Reds.

Enzo Fernandez (21 ans) serait susceptible de ne pas s’éterniser du côté du Benfica Lisbonne. En effet, de par ses performances avec l’Argentine lors du Mondial au Qatar, sa cote a énormément grimpée sur le marché des transferts, lui qui a été nommé meilleur jeune joueur de la Coupe du monde. Le PSG serait intéressé par le profil de Fernandez, disposant d’une clause libératoire de 120M€ dans son contrat au Benfica Lisbonne (juin 2027).

Liverpool n’aurait pas fait d’offre de 100M€ pour Fernandez

D’ailleurs, lors d’une interview avec un Youtubeur argentin l’année dernière, Enzo Fernandez avait fait savoir qu’il aimerait un jour évoluer pour le PSG et que son joueur préféré à son poste de milieu de terrain n’était autre que Marco Verratti. Cependant, la concurrence fait rage dans la course à la signature du champion du monde avec notamment le Real Madrid et Liverpool. Mais contrairement à ce qui a été révélé dans la presse, les Reds n’auraient pas dégainé d’offre de 100M€ selon CBS Sports.

Liverpool et le Real Madrid ne bougeront pas avant l’été prochain pour Fernandez

Pour autant, il ne faudrait pas s’attendre à ce que les deux derniers finalistes de la Ligue des champions dégainent une offre de transfert au Benfica Lisbonne pour Enzo Fernandez. En effet, Liverpool et le Real Madrid n’envisageraient un transfert que pour l’été prochain, pas avant. Ce qui pourrait compromettre la venue de Fernandez dans l’un de ces deux clubs en raison du lien avec le dossier Jude Bellingham d’après le journaliste Ben Jacobs.