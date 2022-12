Pierrick Levallet

En manque de temps de jeu à l'Atlético de Madrid, João Félix voudrait changer de club. L'attaquant de 23 ans, régulièrement lié au PSG ces dernières semaines, ne va pas rejoindre le club de la capitale. Le Portugais aurait d'autres options pour son avenir. Mais Diego Simeone considère toujours João Félix comme important pour son équipe.

En plein malaise depuis le début de saison, João Félix ne serait pas satisfait de sa situation à l’Atlético de Madrid. Le Portugais prétendrait à plus de temps de jeu et voudrait donc faire ses valises vers un autre club. Le PSG a été régulièrement cité parmi les équipes intéressées par l’attaquant de 23 ans. Néanmoins, le10sport.com est en mesure d’affirmer que João Félix n’est pas ciblé par le club de la capitale. L’ancienne pépite de Benfica n’a pas le profil que recherchent Christophe Galtier et Luis Campos sur le marché.

EXCLU @le10sport : Si départ de Joao Felix il y a, ça sera l'un de ces deux clubs : Arsenal OU Manchester United !Dernière ligne droite pour les négociations...https://t.co/M2pEGXIn9X — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 25, 2022

«Il est important pour l'équipe»

De son côté, Diego Simeone a encore été interrogé sur le cas de João Félix en conférence de presse. « Ma relation avec João Félix ? C’est une bonne relation de travail. Depuis que je suis au club, je n'ai jamais cessé, au-delà de certaines différences qui existent entre les personnes et nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, de chercher le meilleur pour le club. Jusqu'au dernier jour où moi ou les joueurs sommes au club. Pour donner le maximum de chacun » a confié l’entraîneur de l’Atlético de Madrid dans des propos rapportés par MARCA .

«L'équipe a besoin de ses qualités»