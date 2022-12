Mercato : Le PSG dit non à une star, trois cadors sont sur le coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Annoncé pendant un moment au PSG, Joao Félix n’ira pas à Paris comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Selon nos informations, l’international portugais est entre Manchester United et Arsenal. La presse espagnole confirme, tout en précisant que Chelsea, également intéressé, est toujours dans le coup.

Avec l’avenir de Lionel Messi qui n’a pas encore été bouclé et les envies d’ailleurs de Kylian Mbappé, le PSG doit penser à se renforcer en attaque. Le nom de Joao Félix est revenu à plusieurs reprises. En froid avec Diego Simeone, l’international portugais devrait quitter l’Atlético de Madrid cet hiver. Les Colchoneros sont prêts à le laisser partir et Jorge Mendes a déjà commencé à scruter le marché des transferts. Mais où pourrait donc aller Joao Félix ?

Manchester United et Arsenal en avance

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG n’est pas intéressé par l’attaquant de l’Atlético de Madrid. A l’heure actuelle, Manchester United et Arsenal sont à l’affût et se disputent Joao Félix. Une information confirmée par Relevo qui assure que Jorge Mendes, son agent, a intensifié les négociations avec les deux clubs anglais. Le joueur formé au Benfica Lisbonne a la cote sur le mercato, rien d’étonnant vu la belle Coupe du monde qu’il vient de réaliser. Si Manchester United et Arsenal semblent avoir un temps d’avance sur ce dossier, ils ne sont pas les seuls à être sur le coup.

Actualización João Félix 🇵🇹Jorge Mendes ha intensificado en las últimas semanas los contactos con el Manchester United y con el Arsenal. El Chelsea sigue en la carrera. @relevo https://t.co/tsqNel6yUF — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 27, 2022

Chelsea n’a pas dit son dernier mot