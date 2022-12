Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied du FC Barcelone

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi est, toujours espéré au FC Barcelone, presque deux ans après son départ. Président de la formation catalane, Joan Laporta rêve de son retour en Liga, tout comme certains membres du vestiaire. Ce mardi, Eric Garcia lui a lancé un nouvel appel et espère pouvoir jouer, un jour, à ses côtés.

Le PSG touche au but pour la prolongation de Lionel Messi. Comme annoncé par le10Sport.com, le club parisien se montre très optimiste dans ce dossier. Et pour cause, Lionel Messi a donné un accord de principe pour rester au PSG, au moins jusqu'en 2024.

👇Mercato - PSG : Le Barça a tenté une manœuvre pour convaincre Messi 👇 pic.twitter.com/CIGdOsOZmo — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Le FC Barcelone espère le retour de Messi

Mais comme l'annonce la presse espagnole, le FC Barcelone se battra jusqu'au bout pour le rapatrier. Selon les informations de la Cuatro , Joan Laporta avait prévu de rencontrer Messi au Qatar, pendant la Coupe du monde, pour discuter d'un retour. Malheureusement pour lui, le responsable a annulé sa venue au dernier moment.

« J’espère qu’il reviendra »