Mercato - PSG : Après Gakpo, Klopp veut chiper une autre star du Mondial à Campos

Très en vue lors de la Coupe du Monde au Qatar, Cody Gakpo a snobé Luis Campos pour rejoindre Jürgen Klopp à Liverpool. Alors que le conseiller football du PSG en pincerait également pour Sofyan Amrabat, les Reds pourraient une nouvelle fois plomber ses plans. En effet, Liverpool et Tottenham penseraient à formuler une offre cet hiver pour l'international marocain.

Etincelant avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, Cody Gakpo a affolé l'Europe. En effet, le PSG, Liverpool et bien d'autres écuries européennes se seraient disputées le recrutement de l'attaquant du PSV Eindhoven. Et finalement, le jeune talent de 23 ans a privilégié un transfert chez les Reds de Jürgen Klopp, recalant ainsi Luis Campos et ses autres prétendants.

Après Cody Gakpo, Luis Campos pourrait vivre une mésaventure similaire avec Sofyan Amrabat. Homme fort du Maroc lors de son épopée au Qatar, le milieu de terrain de la Fiorentina serait dans le collimateur du conseiller football du PSG. D'ailleurs, Luis Campos serait déjà passé à l'offensive sur ce dossier, en formulant une offre à hauteur de 25M€ d'après les dernières informations d' Al Mountakhab . Toutefois, le PSG serait loin d'être le seul à vouloir recruter Sofyan Amrabat (26 ans), qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Viola .

