Gakpo, Thauvin, Benzema… Toutes les infos mercato du 27 décembre

Rien entre Florian Thauvin et l'OM ?

Alors que la presse mexicaine évoquait lundi l'hypothèse d'un départ de Florian Thauvin des Tigres et un retour à l'OM pour un prêt de six mois cet hiver, le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin a mis les choses au clair sur ce dossier via un post Twitter : « La rumeur du jour concernant le retour de Florian Thauvin n’est pas crédible. L’OM n’y a absolument jamais pensé », assure le journaliste.



Real Madrid : Prolongation confirmée pour Benzema

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Real Madrid, Karim Benzema se dirige bel et bien vers une prolongation de contrat d'un an, soit jusqu'en 2024, avec le club merengue. AS confirme la tendance dans ses colonnes du jour, et de son côté, une source de l'entourage de Benzema avoue au micro d' El Chiringuito être « tranquille » quant à l'issue du dossier.



Officiel : Cody Gakpo a bouclé son transfert à Liverpool

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG et d'autres cadors européens alors qu'il sort d'une très bonne Coupe du Monde avec les Pays-Bas, Cody Gakpo a finalement opté pour un transfert à Liverpool. Le PSV Eindhoven a officialisé lundi soir un accord avec les Reds pour le départ de son jeune attaquant de 23 ans, et précise par ailleurs qu'il s'agit « d'un transfert record » pour le club.



