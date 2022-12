Mercato - Real Madrid : Le clan Benzema lâche une énorme réponse sur son avenir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema changera de club librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, l'entourage du joueur n'est pas affolé pour autant. En effet, le clan Benzema a fait savoir qu'il était « tranquille » quant à son renouvellement de bail.

Arrivé de l'OL à l'été 2009, Karim Benzema pourrait mettre fin à 14 ans de bons et loyaux services au Real Madrid. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le buteur de 35 ans quittera la Maison-Blanche pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Benzema est en fin de contrat le 30 juin avec le Real

Malgré tout, l'entourage de Karim Benzema serait calme et serein concernant ce dossier. Comme annoncé à El Chiringuito , le clan Benzema est « tranquille » quant à sa prolongation avec le Real Madrid. Reste à savoir si cela veut dire que le numéro 9 et capitaine merengue est sur le point de renouveler son bail ou non. En tous les cas, Karim Benzema sait déjà qu'il veut prendre sa retraite au Santiago Bernabeu.

