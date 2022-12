Mercato - PSG : Un malaise à l’origine de la révolution du projet QSI ?

Hugo Chirossel

Lundi, le PSG a annoncé que Jean-Claude Blanc allait quitter son poste de directeur général qu’il occupait depuis 2011. Il devrait rejoindre Ineos, propriétaire de l’OGC Nice. Grand artisan du projet QSI, il s’apprête donc à laisser sa place. Reste à connaître les raisons de ce choix, qui pourrait être dû à un malaise avec Nasser Al-Khelaïfi.

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2011, Jean-Claude Blanc va quitter son poste de directeur général du club parisien. Le PSG a officialisé la nouvelle lundi, L’Équipe de son côté a indiqué qu’il devrait rejoindre Ineos, propriétaire de l’OGC Nice.

Jean-Claude Blanc quitte le PSG

« Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l’histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années », a réagi Nasser Al-Khelaïfi via un communiqué publié par le club de la capitale, avant d’ajouter : « Il part avec notre gratitude et restera pour toujours membre de notre famille ».

Ah bah fallait s'y attendre. Je répète depuis des années que Nasser & ses sbires font la misère à JC Blanc ("il ne faut pas mettre en avant Jean-Claude" dixit Ribes qui gérait la communication du club et celle de Nasser)Il tenait le club. Sans lui, bon courage... — Romain Molina (@Romain_Molina) December 26, 2022

Un malaise entre Blanc et Al-Khelaïfi ?