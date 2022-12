Mercato : Une énorme révolution est en marche au PSG

Axel Cornic

Une véritable page se tourne au Paris Saint-Germain, avec le départ prochain de Jean-Claude Blanc. Arrivé en novembre 2011, celui qui était jusque-là le directeur général du club parisien devrait vraisemblablement rejoindre Ineos, propriétaire de l’OGC Nice... et il pourrait bien ne pas être le seul à partir !

Depuis le début du projet QSI, énormément de choses ont changé. Les directeur sportifs, entraineurs ou encore joueurs sont arrivés et sont repartis, mais il y a un homme qui a toujours résisté à ces multiples réorganisations : Jean-Claude Blanc. Arrivé dès novembre 2011, l’ancien de la Juventus a toujours été un véritable pilier du PSG et l’un des grands architectes de sa reconstruction.

Le PSG annonce le départ de Jean-Claude Blanc

Mais tout a une fin et elle est arrivée aussi pour Blanc ! Le PSG a en effet annoncé ce lundi le départ de son directeur général, qui met donc fin à une mission longue de douze années. « Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l’histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années » a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi, dans un communiqué publié par le PSG. « Il part avec notre gratitude et restera pour toujours membre de notre famille ». Le quotidien révèle que Blanc devrait rester en Ligue 1, puisqu’il serait attendu du côté de l’OGC Nice.

« D'autres arrivées de cadres supérieurs au sein du Club seront annoncées au cours de la nouvelle année »