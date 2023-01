Mercato - PSG : La Coupe du monde a totalement relancé un dossier XXL de Campos

Pierrick Levallet

Dans l’optique de recruter un défenseur central, Luis Campos pense toujours à Milan Skriniar. Mais le conseiller football du PSG garderait également un œil sur Josko Gvardiol. Cependant, la Coupe du monde pourrait bien lui avoir jouer un mauvais tour. Le Croate s’est fait remarquer grâce à son excellent Mondial, et la concurrence promet d’être rude pour le recruter.

Après son échec de cet été, Luis Campos n’a pas lâché l’affaire pour Milan Skriniar. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le conseiller football du PSG continue de pousser pour le Slovaque. Néanmoins, Luis Campos a prévu quelques plans alternatifs en cas de nouvelle désillusion avec Milan Skriniar. Le Portugais penserait notamment à Josko Gvardiol. Toutefois, le Croate a eu l’occasion de se montrer à la Coupe du monde. De quoi poser quelques problèmes au PSG dans ce dossier.

Chelsea et le Real Madrid poussent pour Gvardiol

En effet, le défenseur central du RB Leipzig a brillé avec la Croate au Qatar. Impérial dans la charnière croate, il a été l’un des éléments clés de la troisième place décrochée par la sélection de Luka Modric au Mondial. Naturellement, plusieurs clubs se sont positionnés sur son dossier après cette merveilleuse Coupe du monde. Le Real Madrid et Chelsea seraient particulièrement intéressés par les services de Josko Gvardiol. Récemment, Relevo a révélé que les Blues s’étaient fait recaler cet été. Le RB Leipzig voulait attendre la Coupe du monde, convaincu que son prix allait exploser après.

Un transfert estimé à environ 100M€

Le club allemand a eu raison puisque désormais, Josko Gvardiol serait l’un des défenseurs les plus convoités du marché des transferts. Chelsea prévoirait notamment de revenir à la charge dès le mois de janvier pour recruter le joueur de 20 ans. De son côté, le Real Madrid opterait plus pour un transfert en été. Le PSG et Luis Campos sont prévenus. Le montant de l’opération pour recruter Josko Gvardiol devrait se situer aux alentours des 100M€. S’il quitte le RB Leipzig, le Croate devrait ainsi devenir le défenseur le plus cher de l’histoire. À suivre...