Transfert - OM : Dieng a plombé les plans de Longoria sur le mercato

Hugo Chirossel

Le feuilleton Bamba Dieng avait animé la dernière journée du mercato estival. L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM a redistribué les cartes et l’international sénéglais n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur croate. Annoncé à Lorient, Leeds puis l’OGC Nice, le jeune attaquant de 22 ans avait finalement vu son transfert vers les Aiglons être avorté au dernier moment. Écarté lors de la préparation, il a ensuite été réintégré au groupe, un retour qui a poussé Luis Suarez vers la sortie.

La dernière journée du mercato estival 2022 a été totalement rocambolesque pour Bamba Dieng. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, tout indiquait que le jeune attaquant de 22 ans allait pouvoir continuer sur sa lancée cette année et poursuivre sa progression à l’Olympique de Marseille. Mais l’arrivée d’Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli, ainsi que le recrutement d’Alexis Sanchez et surtout Luis Suarez ont changé la donne. Bamba Dieng s’est retrouvé à la dernière place dans la hiérarchie des attaquants de l’OM et Pablo Longoria espérait pouvoir renflouer les caisses du club avec son transfert.

Une fin de mercato pleine de rebondissements

Le président marseillais a failli parvenir à ses fins. Le 1er septembre en fin de matinée, La Provence annonçait que Bamba Dieng devait s’engager avec Lorient. L’OM et les Merlus s’étaient mis d’accord pour un transfert à hauteur de 10M€, mais le joueur préférait être prêté que vendu. À la mi-journée, l’international sénégalais devait prendre la direction de Leeds. Le propriétaire des Peacocks , Andrea Radrizzani, avait même confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, Bamba Dieng refuse. Ce dernier était ensuite annoncé à l’OGC Nice. Tout semblait réglé pour qu’il s’engage avec les Aiglons contre environ 12M€ à quelques heures de la fermeture du mercato estival, avant qu’il n’échoue lors de la visite médicale. Finalement, Bamba Dieng est retourné à Marseille et si Pablo Longoria avait encore l’espoir de lui trouver un point de chute, il a été réintégré au groupe d’Igor Tudor.

Dieng a poussé Suarez vers la sortie

Un retour dont Luis Suarez a fait les frais. L’attaquant colombien âgé de 25 ans avait été recruté en provenance de Grenade contre 10M€ cet été. Il s’était distingué dès la première journée de championnat en inscrivant un doublé contre le Stade de Reims (4-1), ce qui restera son seul fait d’armes à l’OM. Malgré un autre but inscrit face à Angers (0-3), Luis Suarez a peu à peu vu Bamba Dieng lui prendre sa place. Avant la trêve internationale, le Sénégalais lui a été préféré, que ce soit face à Strasbourg (2-2) ou l’AS Monaco (2-3). Et seulement six mois après son arrivée, Luis Suarez a finalement déjà quitté le club. L’attaquant colombien a été prêté à Almeria pour le reste de la saison, avec une option d’achat quasi automatique de 8M€.

« On pense que c'est un joueur important pour l'avenir de l'OM »