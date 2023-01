Mercato - OM : Pour la succession de Payet, Longoria est en danger

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Devenu remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Dimitri Payet se rapproche toujours plus de la fin de sa carrière. Si Amine Harit a un temps été considéré comme son successeur, sa blessure a redistribué les cartes. Et vu la complexité du dossier Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria risque de revoir ses plans.

Alors qu’il va tranquillement sur ses 36 ans, Dimitri Payet sait que la fin de sa carrière se rapproche. Étincelant la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Payet n’est plus aussi influent depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, il a même perdu sa place de titulaire. Une trajectoire inattendue pour le Réunionnais qui sortait de l’une des meilleures saisons de sa carrière. A présent, l’OM va également devoir se positionner sur le successeur de Payet.

La blessure d’Harit a fait mal

Revenu à l’OM l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Amine Harit devait être le successeur de Dimitri Payet. « On sait ce qu’il représente à Marseille, et ce qu’a été sa carrière jusqu’ici. C’est une personne très importante dans le vestiaire. (…) Il n’a pas eu énormément de temps de jeu ces dernières semaines, mais il est très professionnel. J'apprends de lui, et si j'ai la chance dans les prochaines années de le remplacer à l'OM, ce serait magnifique pour moi. Mais il n’est pas encore parti ! », expliquait Amine Harit au sujet de Dimitri Payet. L’international marocain avait bien démarré la saison mais il s’est gravement blessé au genou avant la Coupe du monde.

La piste Malinovskyi de retour ?

Pablo Longoria va donc devoir lui trouver un nouveau successeur. L’été dernier, Ruslan Malinovskyi avait les faveurs de l’OM mais les exigences de l’Atalanta Bergame ont fini par freiner les dirigeants marseillais. Même si le dossier a été relancé par Pablo Longoria, il faudra convaincre le club italien de céder l’international ukrainien, également suivi par Tottenham. Igor Tudor n’a plus qu’à espérer que Dimitri Payet revienne à son meilleur niveau…