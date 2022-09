Foot - Mercato - OM

OM : Le verdict est enfin tombé pour le transfert de Bamba Dieng

Publié le 3 septembre 2022 à 09h00 par La rédaction

Avec douze recrue, Pablo Longoria a réussi son mercato. Or, l'OM a encore eu beaucoup de mal à vendre ses joueurs et surtout à des bons prix. Pire encore, alors que tout était bouclé avec l'OGC Nice, Bamba Dieng a échoué à la visite médicale et le transfert a été annulé. Malgré un dernier espoir qui résidait ce vendredi pour conclure un accord avec les Niçois en tant que joker médical, le transfert de Dieng serait définitivement oublié.

Après une dernière journée de mercato complètement rocambolesque pour Bamba Dieng, le transfert du sénégalais devrait définitivement tomber à l'eau. Alors que Bamba Dieng a passé des examens complémentaires ce vendredi qui n'ont révélé aucun problème majeur pour la pratique du sport à haut niveau, Nice aurait pris la décision de faire baisser le coût de la transaction. Hors de question pour l'OM qui est surveillé de très près par le fair-play financier. En ce sens, les négociations seraient terminées et Dieng n'évoluera pas à l'OGC Nice.

Dieng revient à l'OM

Personne ne se doutait que le transfert de Bamba Dieng allait animer la dernière journée du mercato de cette manière. Après avoir conclu un accord avec le FC Lorient, puis Leeds et enfin l'OGC Nice, Bamba Dieng va finalement revenir à l'OM. Fabrizio Romano indique sur son compte Twitter que le transfert du Sénégalais est annulé faute d'accord entre les deux clubs. RMC Sport , indique de son côté que l’OGC Nice a essayé de faire baisser l’indemnité de transfert, les deux clubs s’étant dans un premier temps entendu sur un prix aux alentours des 12M€. Taggat affirme que Nice a tenté un prêt avec option d'achat, ce que l'OM a refusé.

« En septembre c'est un joueur de l'OM »

Présent en conférence de presse ce vendredi, le président de l'OM est sorti du silence pour Bamba Dieng : « Dieng est sous contrat avec l'OM, on avait un accord entre clubs, maintenant il est sous-contrat. S'il revient il y aura tous les droits de joueurs professionnels mais ça sera une décision du coach. En septembre c'est un joueur de l'OM. » Pablo Longoria privilégie désormais un départ de Dieng dans un championnat où le mercato est encore ouvert.

