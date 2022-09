Foot - Mercato

Sanchez, Vitinha... Quel est le plus gros coup du mercato en L1?

Publié le 3 septembre 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Le mercato vient de s'achever et l'heure est donc au bilan. Du côté de la Ligue 1, quelques jolis coups ont été réalisés, notamment du côté de l'OM, hyper actif cet été. Le PSG a réalisé un recrutement un peu moins flamboyant qu'à son habitude, mais d'autres clubs se sont distingués à l'image de Rennes et Nice. Mais quel est le plus joli coup de l'été en L1 ?

Après quasiment trois mois, le mercato s'est terminé jeudi soir avec une dernière journée encore une fois très animée et notamment marquée pour l'incroyable feuilleton Bamba Dieng. Il faut dire que l'OM aura été, cette année encore, le club de Ligue 1 le plus actif avec pas moins de 12 nouvelles recrues, sans compter les options d'achat levées. D'autres clubs ne sont toutefois pas en reste avec certaines jolies opérations pour se renforcer. Mais quel a été le plus gros coup de l'été en Ligue 1 ?

Alexis Sanchez, la star de l'été à l'OM

Et bien évidemment, les regards se tournent une nouvelle fois du côté de l'OM où Pablo Longoria n'a pas chômé. Mais parmi les 12 recrues estivales du club phocéen, c'est bien évidemment Alexis Sanchez qui a fait le plus parler. L'international chilien, star du football mondial depuis ses passages au FC Barcelone et Arsenal, a débarqué sur la Canebière après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan. Ce n'est toutefois pas le seul joli coup réalisé par l'OM qui a notamment recruté Jonathan Clauss. L'international français a débarqué en provenance du RC Lens où il sortait de deux belles saisons. Nuno Tavares et Eric Bailly pourraient également être de très belles affaires.

Le PSG ne recrute pas de stars

Le grand rival parisien s'est montré plus discret cet été. En effet, le PSG n'a recruté aucune star mais semble tout de même avoir mis la main sur un très joli coup avec Vitinha, recruté pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Le début de saison du milieu de terrain portugais démontre que les dirigeants parisiens ne se sont probablement pas trompés. Pour le reste, Fabian Ruiz, longtemps convoité par le Real Madrid, a été recruté pour 23M€, hors bonus. Enfin, s'il confirme son talent, Renato Sanches pourrait également être une belle affaire.

Qui sera le gagnant de l'opération Laborde/Gouiri ?

D'autres clubs se sont également illustrés cet été à l'image de l'OGC Nice, hyper active en fin de mercato avec les arrivées de Sofiane Diop et Gaëtan Laborde. Avant cela, les Aiglons avaient attiré Kasper Schmeichel et Nicolas Pépé. Comme régulièrement depuis quelques années, le Stade Rennais a aussi frappé fort avec notamment Arnaud Kalimuendo, Steve Mandanda et surtout Amine Gouiri, arrivé dans les dernières heures du mercato. De son côté, l'OL tente de faire du neuf avec du vieux en rapatriant Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. L'AS Monaco a attiré Breel Embolo et Mohamed Camara. Enfin, le RC Lens, toujours habitué à dénicher de jolis coups sur le mercato, s'est notamment attaché les services de Loïs Openda.



