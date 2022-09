Foot - Mercato - OM

Mercato : Une sanction tombe pour l’OM, Longoria répond à l’UEFA

À l’issue de ce mercato, le bilan économique ne s’est pas avéré très bon du côté de l’OM. Le club phocéen s’est retrouvé au-dessus du seuil de déficit fixé par l’UEFA sur les trois dernières saisons et a donc été sanctionné par le fair-play financier. Néanmoins, Pablo Longoria avoue être content de la confiance accordée par l’instance européenne.

Ces dernières années, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato. Si certains coups se sont révélés judicieux pour le club phocéen, d’autres ne se sont pas avérés bons sur le long terme d’un point de vue économique. Pourtant, Pablo Longoria s’est démené cet été pour vendre, en vain. Le bilan économique ne s’est pas montré très bon pour l’OM, qui n’a pas échappé à une sanction de la part de l’UEFA.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements. The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.Full story: ⬇️