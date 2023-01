Mercato - OM : Nouvelle révélation à 16M€ pour le transfert de Gerson

Pierrick Levallet

En plein calvaire sous Igor Tudor, Gerson devrait bien quitter l'OM cet hiver. Un accord aurait été trouvé avec Flamengo pour le transfert du joueur de 25 ans. Et la formation brésilienne aurait réclamé des modalités de paiement bien spéciales pour boucler le dossier du milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OM.

Il y a quelques semaines, Le10Sport.com révélait que les premières négociations entre l’OM et Flamengo pour Gerson s’étaient soldées en échec à cause d'un différend financier. Mais finalement, les pourparlers ont été relancés et, un accord a été trouvé. L’Equipe a indiqué qu’il se situerait aux alentours des 15M€. Gerson a donc fait son retour au Brésil.

Mercato - OM : De retour au Brésil, Gerson sort du silence https://t.co/S85Qie1XIA pic.twitter.com/FKmSpNKOsq — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

15M€ pour le transfert de Gerson

En attendant que son transfert soit officialisé, le milieu de terrain est revenu dans son pays ces dernières heures. « Je suis très content. C'est tout ce que j'ai à dire » a-t-il d’ailleurs confié à l’aéroport. Si le transfert devrait rapporter 15M€ à l’OM, les modalités de paiement sont assez spéciales.

Flamengo va payer le transfert de Gerson en plusieurs fois

D’après les informations du journaliste brésilien Venê Casagrande, Flamengo devrait payer 15M€ à l’OM à travers plusieurs versements pendant 5 ans pour le transfert de Gerson. À cela, il faut ajouter 1M€, que le club phocéen touchera si l’équipe brésilienne remporte deux titres parmi la Copa do Brasil, la Copa Libertadores ou le championnat. Au total, l'OM pourrait récupérer 16M€ avec le transfert de Gerson.