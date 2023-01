Mercato : Après son transfert, Cristiano Ronaldo envoie un nouveau message

Thomas Bourseau

Sans club pendant plus d’un mois, Cristiano Ronaldo a finalement fait le choix de s’engager en faveur d’Al-Nassr. Et en route pour l’Arabie saoudite, le quintuple Ballon d’or a fait passer un message à sa fan base.

Cristiano Ronaldo était en quête d’un nouveau club depuis la rupture de son contrat à Manchester United le 22 novembre dernier. À présent, et plus précisément depuis l’annonce d’Al-Nassr le 30 décembre, le quintuple Ballon d’or n’est plus un agent libre. Via ce nouveau challenge, Ronaldo va pouvoir promouvoir le football saoudien.

Une présentation prévue pour mardi ?

Sur son compte Instagram personnel, Cristiano Ronaldo a communiqué un message aux fans d’Al-Nassr. Par le biais de la publication d’une story, le quintuple Ballon d’or s’est filmé à bord d’un avion en direction de l’Arabie saoudite et de Riyad. Sa présentation devrait réunir 30 000 supporters et aurait lieu ce mardi d’après les informations de Marca .

«Salut les gars, à très vite»