Mercato : Avant l’Arabie saoudite, un autre pont d’or a été offert à Cristiano Ronaldo

Avant de s’envoler pour l’élite du football saoudien à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo aurait pu se lancer un tout autre challenge… outre-Atlantique. En effet, un projet en or lui aurait été soumis par le Sporting Kansas City. Une opportunité que Ronaldo a refusé.

Cristiano Ronaldo soufflera sa 38ème bougie en février prochain. Et alors que tout portait à croire qu’il allait signer en faveur du PSG ou de Chelsea, ses deux choix préférentiels selon la Gazzetta dello Sport, celui qui est surnommé CR7 s’est finalement engagé du côté d’Al-Nassr. Les raisons sont simples. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait révélé courant décembre pour Sky Sports qu’il refusait de lancer une offensive pour le transfert de Cristiano Ronaldo en raison des armes dont dispose le PSG dans le secteur offensif avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar notamment. Pour ce qui est de Chelsea, la nouvelle administration dirigée par Todd Boehly, co-propriétaire des Blues , aucune réelle offensive n’avait été lancée.

Cristiano Ronaldo signe à Al-Nassr un contrat en or…

Alors le vendredi 30 décembre, Al-Nassr a officialisé la venue de Cristiano Ronaldo jusqu’en juin 2025. En signant avec le club saoudien, CR7 est devenu le joueur le mieux payé au monde. Et Al-Nassr s’est enflammé pour cette transaction XXL. « C'est plus qu'une histoire en devenir. C'est une signature qui va non seulement inspirer notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais aussi inspirer notre championnat, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes ». Contre toute-attente, Cristiano Ronaldo a quitté l’Europe alors qu’il avait affirmé en 2015 lors d’une interview qu’il ne serait pas ce type de joueur à relever le challenge d’un championnat exotique.

…mais a refusé un pont d’or en Major League Soccer

Outre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo aurait pu s’engager en faveur d’un autre club d’un championnat exotique, mais plus développé : la Major League Soccer. À en croire les informations divulguées par Fabrizio Romano, le Sporting Kansas City aurait mené deux réunions avec le clan Ronaldo lors de la première quinzaine de novembre puis plus récemment. D’après Romano, le Sporting Kansas City aurait offert un contrat en or à Cristiano Ronaldo pour qu’il devienne la nouvelle figure de proue de la franchise de MLS et de tout le championnat américain. Cristiano Ronaldo a finalement rejeté l’offre pour signer à Al-Nassr.