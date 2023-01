Mercato - OM : L’arrivée de Tudor a fait de gros dégâts

Arnaud De Kanel

Débarqué l'été dernier à l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a très vite donné le ton. Le géant croate a imposé sa patte et a complètement bousculé la hiérarchie. Certains joueurs intouchables sous Sampaoli ont été déclassés lors de la première partie de saison. Voici les grandes victimes de l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais.

La méthode Igor Tudor est brutale. A son arrivée, le Croate a semé la pagaille. Les joueurs étaient attristés par le départ de Jorge Sampaoli et n'ont pas réservé le meilleur accueil possible à leur nouvel entraineur. La préparation aura été catastrophique et laissait entrevoir une saison galère. L'OM a pourtant relevé la tête sous la houlette d'un Tudor qui n'a pas hésité à écarter des cadres du vestiaire pour mettre en place son système de jeu.

Payet, capitaine remplaçant

Le système de jeu prôné par Igor Tudor requiert une condition physique parfaite pour pouvoir répéter les efforts. En début de saison, Dimitri Payet avait quelques kilos en trop. Immédiatement, le capitaine de l'OM s'est retrouvé sur le banc de touche, provoquant la furia des supporters marseillais qui sifflaient leur coach avant chaque début de match au Vélodrome. Il avait redonné sa chance à Payet face à Francfort mais le Réunionnais était passé à côté de son match. Néanmoins, Payet devrait profiter de la blessure d'Amine Harit pour retrouver du temps de jeu. De son côté, Tudor l'attend au tournant.

Gerson, rien ne va plus

Pour Gerson, ce sera beaucoup plus compliqué. La relation entre le joueur et l'entraineur est rompue. Lors du stage de préparation en Angleterre, les deux hommes en étaient même venus aux mains. Remplaçant depuis début septembre, Gerson veut claquer la porte. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Flamengo n'a pas proposé suffisamment à l'OM qui a décliné l'offre. À moins d'une offre satisfaisante, le Brésilien restera dans la cité phocéenne pour y vivre au moins six mois de galère.

