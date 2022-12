OM : Igor Tudor fait un choix fort, il lâche ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour la reprise de la Ligue 1, l’OM a étrillé Toulouse (6-1). Auteur d’un but sublime, Sead Kolasinac enchaîne après avoir marqué à Monaco le mois dernier. Pourtant, l’ancien d’Arsenal devait démarrer sur le banc. Après la rencontre, Igor Tudor a expliqué pourquoi il avait été préféré à Nuno Tavares, lui aussi buteur.

Plus d’un mois après une victoire au bout du suspense sur la pelouse de l’AS Monaco, l’OM faisait son retour en Ligue 1. Opposés à Toulouse, les Olympiens n’ont pas fait de détail et ont étrillé le Téfécé (6-1). Comme à Monaco, Sead Kolasinac est venu ajouter son nom à la liste des buteurs. Et de quelle manière…

Kolasinac titulaire et buteur !

Aligné en tant que piston gauche, Sead Kolasinac devait pourtant démarrer cette rencontre sur le banc de touche puisque Nuno Tavares avait effectué la dernière mise en place. A la surprise générale, l’ancien joueur d’Arsenal était titulaire et Igor Tudor ne doit pas regretter. Entré en jeu, Nuno Tavares a lui aussi marqué.

« Après ce but, il doit jouer tout le temps »