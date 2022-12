Mercato : Une condition fixée par Cristiano Ronaldo pour son transfert en Arabie saoudite

La rédaction

C'est la bombe de la journée. Libre depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est officiellement engagé en faveur du club saoudien d'Al Nassr. Un contrat de deux saisons et demie a été signé par le Portugais, qui pourrait ne pas s'éterniser ensuite en Arabie saoudite contrairement à ce qui a été annoncé pendant un temps. Explication.

Sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé en faveur d'Al-Nassr. Le quintuple Ballon d'Or évoluera donc désormais sous les ordres de Rudi Garcia après la signature d'un bail de deux saisons et demie avec la formation saoudienne.

Un bail de deux ans et demi signé par CR7

Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont donc conclu un accord pour un contrat de deux ans. Néanmoins, le Portugais ne devrait avoir de reconversion au sein de son nouveau club une fois sa carrière de joueur terminée à en croire la presse anglaise.

Ronaldo n'ira pas au-delà de 2025