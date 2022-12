Mercato - PSG : Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ? La réponse tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo se retrouvaient sous le même maillot la saison prochaine ? A en croire la presse espagnole, les deux anciens compères du Real Madrid seraient dans le viseur d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Si l'international portugais est proche d'un accord, le défenseur espagnol se rapproche plutôt d'une prolongation au PSG.

Le plan Saudi Vision 2030 est mis en œuvre. Ce projet lancé par le prince Mohammed Ben Salmane a pour but de diversifier l'économie du pays, mais aussi de développer certains secteurs comme le sport. Et quoi de mieux que le football pour renvoyer une image positive de l'Arabie Saoudite. A terme, l'état arabe espère organiser le Mondial 2030, aux côtés de l'Egypte et de la Grèce. Mais dans un premier temps, les dirigeants cherchent à attirer les stars de ce sport afin de développer le championnat saoudien.

Ronaldo dans le viseur d'Al-Nassr

La pierre angulaire de ce projet devrait être Cristiano Ronaldo. Sans club depuis son départ de Manchester United en novembre dernier, l'international portugais serait enclin à accepter ce défi. Selon les informations de Marca , le joueur de 37 ans serait proche de rejoindre Al-Nassr, club entraîné par Rudi Garcia et qui comprend de nombreux joueurs étrangers comme Luiz Gustavo, Vincent Aboubakar ou encore David Ospina.

Sergio Ramos courtisé aussi en Arabie Saoudite

Mais à en croire Marca , Ronaldo ne serait pas la seule piste d'Al-Nassr. Le club saoudien rêverait aussi de Sergio Ramos, en fin de contrat avec le PSG. En coulisses, la formation a entrepris des démarches pour recruter l'international espagnol, âgé aujourd'hui de 36 ans.

Sergio Ramos voudrait rester en Europe

Contrairement à Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos n'aurait pas l'intention de répondre favorablement aux appels de l'Arabie Saoudite. L'expérimenté joueur voudrait rester en Europe pour remporter en Ligue des champions, mais aussi se donner les chances de réintégrer la sélection espagnole. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG souhaite prolonger son contrat et les négociations vont dans le bon sens. Les retrouvailles entre Ronaldo et Sergio Ramos devraient tomber à l'eau.