Mercato - PSG : Mécontent à Paris, il reçoit une mauvaise nouvelle pour son transfert

Thibault Morlain

Entré en jeu ce mercredi face à Strasbourg, Pablo Sarabia a eu l'occasion de se montrer quelques minutes avec le PSG. Toutefois, aux yeux de l'Espagnol, c'est loin d'être suffisant. Mécontent de sa situation dans la capitale, Sarabia pourrait envisager un transfert durant le mois de janvier. Malheureusement pour lui, il pourrait bien falloir faire une croix sur un retour au Sporting Portugal.

A quoi faut-il s'attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Comme le10sport.com vous l'a révélé, le club de la capitale n'envisage pas de faire venir de nouveaux joueurs durant le mois de janvier. En revanche, cela pourrait bouger dans le sens des départs. Qui pourrait alors quitter l'effectif de Christophe Galtier ? Ces dernières heures, un transfert de Pablo Sarabia a notamment été évoqué.

Sarabia veut quitter le PSG ?

Revenu d'un prêt au Sporting Portugal, Pablo Sarabia devait s'imaginer un autre scénario au PSG. Mais voilà que face à la MNM, l'Espagnol est très peu utilisé par Christophe Galtier. Ainsi, comme l'a révélé L'Equipe , mécontent, Sarabia l'aurait fait savoir à sa direction. Dans cette situation, il ne faudrait alors pas exclure un départ de l'ancien du FC Séville durant le mois de janvier. Mais pour aller où ? Un retour au Sporting Portugal vient de prendre du plomb dans l'aile...

« Je pourrais appeler Pablo, mais... »