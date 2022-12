Mercato - OM : C’est confirmé, Longoria tente un transfert colossal

Arthur Montagne

Révélation de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi est désormais très convoité sur le mercato et devrait rapidement quitter Angers. Président du SCO, Saïd Chabane confirme que plusieurs clubs sont intéressés dont l’OM, ainsi qu'un autre club français.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a pris des renseignements sur Azzedine Ounahi. Mais la révélation de la dernière Coupe du monde va voir son prix flamber et devenir hors d'atteinte pour le club phocéen. Président du SCO, Saïd Chabane a d'ailleurs confirmé la tendance.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

L'OM est dans le coup pour Ounahi

« Il y a de telles sollicitations pour Azzedine. On aurait du mal à dire non. L'idéal serait de le vendre puis de se le faire prêter. Aujourd'hui, on a deux clubs français qui sont dessus. Marseille ? Oui. Tout est possible pour lui. Ce sera une perte pour nous », assure-t-il au micro de Prime Video .

«Vous allez attendre que je dévoile ma dernière carte»