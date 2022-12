Mercato - PSG : Campos joue sa carte à fond pour Saliba, une réponse tombe

Thomas Bourseau

William Saliba se trouve dans une situation de force à Arsenal où il est devenu titulaire indiscutable et où son contrat prendra fin en juin 2024. L’occasion pour Luis Campos de se pencher sur son cas, le conseiller football du PSG recherchant du renfort en défense. La porte du Paris Saint-Germain lui aurait été ouverte, mais Mikel Arteta compte bien conserver l’international français.

Certes, William Saliba a concédé un penalty face à West Ham lundi soir qui avait donné l’avantage aux Hammers avant qu’Arsenal ne prenne l’ascendant sur son voisin londonien en seconde période (3-1). Cependant, à l’image de son utilisation depuis le début de saison par le staff technique de Mikel Arteta, l’international français est un élément incontournable des Gunners et impression l’entraîneur du club londonien, mais pas seulement.

Le PSG a abattu son joker pour Saliba

Comme Ben Jacobs l’affirmait en octobre dernier sur The Football Terrace , Luis Campos en pincerait pour William Saliba. Le journaliste de CBS Sports avait même fait savoir que le PSG et son conseiller football auraient affirmé au clan Saliba que si une prolongation de contrat à Arsenal n’était pas d’actualité dans son esprit, le club de la capitale lui ouvrait grand la porte du Paris Saint-Germain. Plus récemment, CBS Sports a confié que Saliba voyait d’un très bon oeil le fait de rejoindre le projet sportif du PSG. Pour autant, Mikel Arteta compte bien conserver William Saliba à Arsenal qu’il a avoué considérer comme sa « maison » en septembre dernier.

Transferts - PSG : Skriniar, le plus grand regret du mercato de Campos https://t.co/CO4SPnlwiz pic.twitter.com/tITp8zzlzd — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

Arsenal veut prolonger Saliba

« Nous en avons quelques-uns pour lesquels nous sommes prêts à prolonger le contrat. William est l'un d'entre eux. Depuis les mois qu'il est avec nous, il a montré la qualité et la personnalité qu'il a pour jouer au niveau que nous voulons. Nous essayons de le faire parce que nous savons qu'il peut être un élément très important de nos projets ». a confié dans un premier temps Mikel Arteta en conférence de presse vendredi avant l’opposition face à Brighton ce samedi.

«Le joueur est vraiment heureux, il veut être ici - et c'est le principal»

Par la suite, l’entraîneur d’Arsenal a été interrogé sur l’évolution des négociations contractuelles. Ce à quoi Mikel Arteta a répondu : « Je l'espère. C'est à Edu et au conseil d'administration d'en discuter avec lui, mais ce que je sais, c'est que le joueur est vraiment heureux, qu'il veut être ici - et c'est le principal ». Reste à savoir si le feuilleton Saliba tournera en faveur d’Arsenal ou bien du PSG.